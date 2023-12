Realizzazione in Via Morelli e Silvati

M.I.D.: ”Fondi P.I.C.S. e Polo di Ricerca sull’Autismo il Sindaco di Avellino Gianluca Festa faccia chiarezza alla Città ma soprattutto alle famiglie dei Cittadini con Autismo.

Il M.I.D. dopo aver preso atto delle comunicazioni del Sindaco di Avellino Gianluca Festa circa la realizzazione in Via Morelli e Silvati del Polo Autismo e del Centro di Ricerca affidato all’Università degli Studi di Salerno prende allo stesso tempo atto anche che purtroppo i fondi per la realizzazione e il completamento dei lavori della struttura previsti rientrano allo stato dell’arte attuale in una Delibera di Giunta Comunale la n. 401/2023 del giorno 19/12/2023 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente Comune avente ad oggetto: ”PO FESR 2014/2020 Asse X- Sviluppo Urbano Sostenibile. P.I.C.S.

Approvazione II Proposta di rimodulazione dei P.I.C.S. dell’Autorità urbana di Avellino e relativi allegati alla voce nel corpo della stessa “Istituto di Ricerca sulle devianze dello sviluppo e sulle disabilità della prima infanzia e parco dell’infanzia”, considerato che purtroppo quei fondi previsti per il completamento dell’opera e non spesi nell’anno in corso la Regione se ne riapproprierà al 31 Dicembre 2023.

Se l’Università degli Studi di Salerno aveva programmato o ipotizzato di poter intraprendere la sua attività di Ricerca purtroppo a nostro avviso dovrà ancora attendere e non poco conclude il M.I.D.