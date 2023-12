Sarà anche l’occasione per fare insieme un Brindisi ecologico!

Domani, presso la vasca di Castellone, l’associazione Generazioni atellane sarà promotrice di un’iniziativa a sostegno della tutela dell’ambiente e della solidarietà nei confronti dei nostri amici a 4 zampe. “No ai botti di Capodanno! Festeggiare è possibile anche senza ricorrere all’utilizzo dei botti che sono un vero e proprio incubo per gli animali. Cani e gatti, ma anche gli uccelli subiscono in modo drammatico le conseguenze delle esplosioni e dei lampi di luce – ha affermato il giovane Di Santillo – Per non parlare dei danni ambientali: i botti di fine anno generano un’impennata dell’inquinamento dell’aria. Petardi ed esplodenti, oltre alle polveri sottili, rilasciano in atmosfera parecchie diossine, ovvero sostanze potenzialmente cancerogene” Nella giornata di domani saremo protagonisti di un flashmob affinché tutta la comunità sia sensibilizzata sulla questione. L’invito a partecipare è rivolto a tutti voi e ai vostri animali domestici. Sarà anche l’occasione per fare insieme un Brindisi ecologico!