La partecipazione al corso sarà gratuita

Giuseppe Alviti ( Angpg):Giornata di studio come leggere una basta paga con il Questore Dott.Francini.

Vi informo che come Angpg abbiamo organizzato a Secondigliano nella sede Angpg una giornata di studio sulla busta paga . Il relatore , ci illustrerà come leggere una basta paga che non sempre risulta di facile interpretazione .

La partecipazione al corso sarà gratuita per tutti i partecipanti iscritti e non. A stretto giro vi informerò per le iscrizioni che avverrano come sempre sulla piattaforma Pegaso .

Questo di Napoli è il primo corso ci auguriamo di una lunga serie che il Angpg terrà in Campania nel 2024 .

Un grazie alla Segreteria di Roma per la disponibilità.

Questo nasce dall ‘ esigenza di numerosi ladrocini che Istituti di Vigilanza privata, principalmente della Campania ,fanno sulle buste paga dei propri dipendenti guardie giurate e fiduciari , spalmano mensilità aggiunte come 14 esima e 13 esima , non inseriscono ferie e permessi vari, banca ore , indennità rischio e di piantonamento, trasferte , indennità di aggiornamento professionale tipo quando si va a sparare al poligono la giornata va regolarmente retribuita etc etc.

Spunti davvero stucchevoli dove gli appartenenti ai diversi Istituti di Vigilanza privata potranno portare le proprie buste paga e dove ci saranno anomalie immediatamente segnalate alla Guardia di Finanza e Ispettorato del lavoro.

La fine della Cena è stata servita , ora bisogna pagare il conto.

Le guardie giurate e i fiduciari sono stanchi di essere sodomizzati anche da falsi commissariamenti per Schiavitù e il tutto si risolve in un aumento salariale di 1 euro, quell’ euro gliela data di mancia al parcheggiatore abusivo NOI SIAMO GUARDIE GIURATE E RICHIEDIAMO RISPETTO.

Così Giuseppe Alviti leader Associazione nazionale guardie giurate e fautore dell’ iniziativa che vede tra l’ altro la presenza di un grande dirigente della polizia di Stato il Questore Alberto Francini.

Alberto Francini, Questore di Trento, con decorrenza 6 settembre 2021.

Alberto Francini, napoletano, sposato con tre figli, è funzionario di polizia dal 1983 (68° corso), è questore dal 2013 e Dirigente generale di pubblica sicurezza dal 2018. E’ titolato della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

Francini è laureato in Giurisprudenza ed è, inoltre, specializzato in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione. Ha un master in Diritto e finanza degli enti locali e un master in Sicurezza e cooperazione internazionale di polizia.

Ha il titolo di avvocato dal 1991. E’ stato Commissario Straordinario in vari comuni sciolti per mafia. E’ stato assistente universitario di diritto costituzionale. E’ stato docente nelle scuole di varie Forze di polizia. Senior Teacher alla scuola dell’ordine pubblico della P.S.

Per i primi 30 anni di servizio a Napoli, Francini è stato dirigente di 10 dei 37 commissariati di P.S. di quella provincia. Impiegato per circa 20 anni come dirigente dei servizi di ordine pubblico allo stadio San Paolo/Maradona, per un totale di oltre 600 partite, è stato anche dirigente dei servizi di ordine pubblico durante le cinque maggiori emergenze rifiuti nel napoletano (Giugliano, Acerra, Pianura, Chiaiano, Terzigno) e in tanti altri delicati eventi a Napoli e provincia. Nel corso di quasi 40 anni di carriera operativa, gli sono stati conferiti un encomio solenne e 18 riconoscimenti di lode.