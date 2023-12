I Carabinieri denunciano e chiedono 5 misure di Foglio di Via obbligatorio

Sperone, Sirignano - I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nel corso degli specifici servizi preventivi predisposti in occasione delle festività natalizie su indicazione del Comando Provinciale CC di Avellino, hanno dato particolare rilievo ad ogni forma di attività, anche info-investigativa, finalizzata a contrastare il fenomeno dei reati predatori. In tale quadro, una pattuglia della Stazione CC di Avella, ricevuta la segnalazione dell’anomalo atteggiamento tenuto da alcuni individui notati transitare, a bordo di un’autovettura, nei pressi di alcuni esercizi commerciali della zona, diramava le ricerche dell’auto segnalata coinvolgendo anche le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Baiano.

È stata così rintracciata e sottoposta a controllo una Fiat Punto a bordo della quale venivano identificati due soggetti, un 56enne e un 66enne entrambi di Arzano (NA), che agli esiti del controllo sono risultati pregiudicati per vari reati. Sottoposti a perquisizione, l’autovettura è risultata rubata con targhe appartenenti ad un’altra autovettura; a bordo del mezzo sono stati rinvenuti, inoltre, numerosi attrezzi da scasso nonché centraline e chiavi decodificate idonee all’apertura e all’avviamento di vari modelli di autovetture. I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso e chiavi da serratura alterate. Sul piano amministrativo è stata avviata la procedura per l’emissione di foglio di via obbligatorio.

Nel corso della stessa serata, un’altra pattuglia della stessa Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Baiano ha sottoposto a controllo una Fiat Panda con a bordo 3 ragazzi, tutti pregiudicati, provenienti dalla limitrofa provincia di Napoli, colti ad aggirarsi con fare ritenuto sospetto nei pressi di alcune abitazioni e di locali commerciali. Anche nei confronti di questi ultimi, veniva avviata la procedura per il foglio di via obbligatorio. Gli episodi, evidenziano ancora una volta la rapidità e l’efficacia degli interventi eseguiti dal personale in uniforme allo scopo di garantire sicurezza e serenità al cittadino anche durante le festività.