Appuntamento per il 30 Dicembre 2023

I Concerti Candlelight non sono semplici concerti, sono eventi che trasformano prestigiose sale e luoghi storici in scenari incantevoli. Le candele, con la loro luce soffusa, creano un’atmosfera intima, rilassante e romantica, perfetta per immergersi completamente nella bellezza della musica ascoltata.

Eseguiti nelle più famose piazze, nei luoghi storici più significativi, negli spazi più iconici delle città, anche la nostra cittadina avrà l’onore di ospitare questo imperdibile evento.

L’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi, nel rinnovare gli auguri di buone feste, è lieta di promuovere il Candlelight, un concerto “a lume di candela”, per apprezzare la musica in una maniera completamente nuova in uno scenario unico, circondati dalla magica atmosfera natalizia.

L’appuntamento è per sabato 30 dicembre alle ore 18:00 nella suggestiva Cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi, accompagnati dalle note sapienti e coinvolgenti del Maestro Luigi Bellino, con l’auspicio autentico che il nuovo anno in arrivo sia per tutti pieno “di luce e di armonia”.