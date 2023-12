Ultimo capitolo con Luis Di Gennaro, Franco Arminio, Livio e Manfredi

Guarda in basso dove l’ombra s’addensa è l’ultimo – per ora – capitolo del festival itinerante Se una notte in Irpinia un viaggiatore, ispirato all’opera infinita di Italo Calvino.

Venerdì 29 dicembre a Montefalcione risuoneranno, all’interno della Confraternita della Buona Morte, i versi dello scrittore e poeta Franco Arminio, accompagnato dalle musiche del duo più surreale di questa terra, Livio&Manfredi. Parole da attraversare, da ascoltare e visitare in una cerimonia lieta e pensosa, un momento di comunità allargato sulle tracce di una mappa tutta umana.

Ad aprire lo spettacolo – dalle 19.30 – le note di Luis Di Gennaro che corrono veloci sui tasti del pianoforte, in un altro itinerario emotivo, visionario, magico, tra improvvisazioni, jazz e canzoni d’autore.

Il pomeriggio sarà invece dedicato alla scoperta dei vigneti e degli scorci più affascinanti del piccolo paese che si trova tra la Valle del Sabato e la Valle del Calore: appuntamento per l’escursione – guidata da Vito Rago con Cammini d’Irpinia – alle 15, nei pressi del Bar Italia.

“Se una notte in Irpinia un viaggiatore”, è un progetto finanziato nell’ambito del “Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale. Periodo di svolgimento giugno 2023 – maggio 2024″ a valere sui fondi POC Campania 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”