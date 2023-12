Si conclude il 28 dicembre la collettiva d’arte a cura dell’associazione “Accademia libera d’arte” a Benevento

Benevento - Si conclude il 28 dicembre la collettiva d’arte a cura dell’associazione “Accademia libera d’arte” inaugurata lo scorso 8 dicembre presso il Melograno di via Avellola a Benevento. L’ente organizzatore, che sostiene artisti, promuove il territorio e celebra l’arte contemporanea, ha raccolto opere di otto pittori provenienti da diverse regione come Campania, Lazio, Puglia e Basilicata, USA.

Le 20 opere in esposizione in mostra, presentate al vernissage dall’architetto Massimiliano Tornusciolo, vogliono esprimete un rinnovato modo di presentare l’arte al vasto pubblico con l’esigenza di parlare anche a chi non è avvezzo alle gallerie d’arte.

Uno spazio non convenzionale per esporre opere d’arte, rompendo la tradizionale distinzione tra spazi culturali e luoghi di intrattenimento. Questa combinazione attrae sia gli amanti dell’arte che coloro che potrebbero non frequentare spesso gallerie o musei.

Una esperienza nuova per gli artisti e per chi li ospita che crea una nuova dimensione culturale dove si possono connettere sensibilità variegate e inaspettate. Un connubio, apparentemente insolito, tra cibo e arte: una collaborazione creativa che coinvolge i cinque sensi e ne determina la bellezza in un’atmosfera magica.

All’evento di chiusura saranno presenti tutti gli artisti che hanno raccolto l’inconsueta s/da: Franca Solorzano del New Jersey (USA) , Adalgisa Santucci di Latina – Lazio, Grazia Romano di Benevento – Campania, Angela Romano di Benevento – Campania, Giovanni Saviano di Benevento – Campania, Margherita Cerbasi di Picerno – Basilicata, Fabio Paladini di Matino – Puglia, Marika Cavuoto di Benevento – Campania, Lina Boffa di Pesco Sannita (BN) – Campania.

Il finissage, con inizio alle ore 20.00, vedrà l’intervento della giornalista Jenny Capozzi e del presidente dell’associazione “Accademia”, Lina Boffa nonché curatrice della mostra.