Denunciato un giovane del posto

Lauro – A conclusione dell’attività info investigativa eseguita da personale del Commissariato P.S. di Lauro e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli, un giovane di Moschiano, all’epoca dei fatti minorenne, è stato indagato in stato di libertà, in concorso, per il reato di incendio doloso per aver provocato il danneggiamento di un’autovettura Mercedes nel Comune di Lauro, appartenente al responsabile di una società sportiva della zona.

Secondo quanto ricostruito, a seguito di denuncia sporta dal proprietario dell’autovettura, il giovane, tra l’altro atleta della locale squadra, mosso da profondo rancore nei confronti dei vertici della società sportiva, scaturito dal fatto di aver perso il ruolo da titolare in squadra e relegato in più circostanze a stare in panchina, avrebbe compiuto l’insano gesto, cercando di bruciare con una bottiglia incendiaria l’auto del team manger e solo il caso evitava che il veicolo andasse completamente distrutto. Difatti, l’ordigno costruito artigianalmente con uno stoppino imbevuto di liquido infiammabile, dopo il lancio rimbalzava sul tetto dell’auto per poi cadere nelle vicinanze dell’auto quel tanto però da evitare che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo. All’identificazione del giovane si è giunti attraverso la visione delle immagini di telecamere

installate nella zona dalle quali veniva acclarata la modalità di esecuzione del lancio dell’ordigno a mezzo di uno scooter, alla cui guida c’era altro complice in corso di identificazione.