Grottaminarda (Av) – Domani i funerali di Gabriele

Proclamato il lutto cittadino

Sono stati fissati per domani, domenica 24 dicembre alle ore 10:00 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, i funerali del giovane Gabriele Pascuccio.

Come preannunciato, il Comune di Grottaminarda attraverso l’Ordinanza Sindacale n. 13, ha proclamato, proprio per la giornata di domani, il “Lutto Cittadino”, quale segno tangibile del cordoglio e della vicinanza da parte dell’intera comunità alla famiglia, per una così grave e tragica perdita.

Le bandiere degli edifici comunali resteranno esposte a mezz’asta, le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la stessa giornata saranno sospese ed alle ore 10:00, in concomitanza con l’inizio del rito funebre, sarà osservato un minuto di silenzio nelle attività commerciali.