Il nuovo e commovente video natalizio di Andrea Pinto

Andrea Pinto, come sempre molto impegnato socialmente con la sua attività artistica, ci ha regalato, per questo Natale 2023, un particolarissimo videoclip musicale, tratto dal suo singolo “Christmas Lullaby”, che significa “Ninna nanna di Natale”, di cui è autore sia del testo che della musica.

La canzone, molto internazionale, sia per genere che per contenuto, e per giunta cantata in lingua inglese, sembra una vera e propria preghiera di amore e pace. Infatti, in un momento storico, così triste e delicato per il genere umano, dominato da ambizioni smodate e guerre, il poeta e cantautore Andrea Pinto, in occasione del Natale, pubblica un videoclip musicale che suscita tanta amarezza e mestizia, se non addirittura il pianto. Di fatto, scene di guerra, macerie, cimiteri e campi profughi si mescolano agli addobbi natalizi, per ricordarci che, purtroppo, mentre festeggiamo il Natale, c’è anche tantissima gente che soffre e che muore, al di fuori delle nostre belle case; e mentre da un lato, Babbo Natale prepara i doni che allieteranno il Natale dei più piccini, dall’altro, troviamo profughi e bambini orfani di guerra, che dietro i loro sorrisi innocenti, nascondono tutta l’amarezza di chi ha visto gli orrori della guerra in tenera età. Un dualismo sconvolgente, quello del videoclip di Pinto, che ci pone di fronte a una dura realtà, che spesso mettiamo nel dimenticatoio, ma che dovrebbe farci riflettere, forse maggiormente, su quello che sta accadendo oggi giorno, nel mondo, in particolar modo in Medio Oriente e in Ucraina.

Sebbene, tristemente impiantata nella realtà, la canzone di Pinto, come quasi tutte le sue canzoni, lascia sempre aperto uno spiraglio alla speranza: (“Vorrei regalare un sorriso alla gente / In questo mondo vuoto, l’amore sopravviverà sempre”). E per poter trovare una via d’uscita, il poeta cerca di guardare il mondo con gli occhi di un bambino, invocando il Cielo o comunque “Qualcuno” o “Qualcosa”, al di sopra di tutto e tutti, che possa confortarlo: (“Cantami una ninna nanna di Natale / Non voglio più aver paura… / Cantami una ninna nanna di Natale / Dove non ci siano più guerre e genocidi”).

Lo stesso Andrea Pinto ha, infatti, così commentato la sua canzone:

“Christmas lullaby” è la lista dei mie desideri di Natale ed un inno alla giustizia e alla pace. Rappresenta la mia “Lettera a Babbo Natale”, in cui gli chiedo essenzialmente di vivere in un mondo diverso e più evoluto spiritualmente da quello attuale, dove gli esseri umani non debbano più sopraffare i loro simili per sete di potere, creando povertà e disuguaglianze sociali irreparabili e infliggendo morte e distruzione con le loro guerre. Malgrado ciò, spero comunquein un futuro migliore, e spero ancora in un miracolo, che soprattutto in un giorno magico come il Natale, potrebbe, chissà, anche avvenire…”

Il videoclip di “Christmas lullaby” è stato prodotto dall’Associazione Culturale Sonic Muse ETS e pubblicato e distribuito dalla famosa casa discografica Moon Records. Si trova su tutte le piattaforme musicali on line. Il testo della canzone è contenuto anche nell’ultimo libro di Andrea Pinto, dal titolo “Deserto di Sale – Canzoni e poesie”, in versione bilingue, prodotto, pubblicato e distribuito da Il Terebinto Edizioni, e può essere acquistato on line o in libreria.

Infine, ricordiamo che Andrea Pinto è autore di tre dischi: “Sub Rosa”, “Sogni d’altro tempo” e “Gloria Victis”; nonché di una silloge di poesie: “Senza titolo, tempo, senso e soluzione”, prodotta, pubblicata e distribuita da Nulla Die Eizioni.

Comunicato stampa a cura dell’Associazione Culturale Sonic Muse ETS

Foto: Juan Mora

Christmas lullaby (video): https://www.youtube.com/watch?v=M-0rBgOY_aM