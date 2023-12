L'iniziativa del Comandante Ing. Mario Bellizzi

Il video degli auguri di Natale dei Vigili del Fuoco di Avellino, quest’ anno è stato dedicato ai Bambini della nostra città. Infatti da un’idea del nostro Comandante Ing. Mario Bellizzi, abbiamo realizzato un’autopompa illuminata da miglia di luci, e dopo averla esposta presso la nostra sede, l’abbiamo portata per il cuore della nostra Città, dove la gioia di grandi ma soprattutto lo stupore dei più piccoli, ha fatto da contorno al passaggio di questo bellissimo camion dei Pompieri. Le spettacolari immagini realizzate dalla Co.Em., la Comunicazione in Emergenza dei Vigili del Fuoco di Avellino, hanno esaltato questo viaggio lungo le strade cittadine. Vedere le Mamme con i Loro Bimbi seguirci, fotografare e gioire con noi, è stata la giusta ricompensa per tutto il personale del Comando Irpino. Con gli occhi lucidi di gioia, facciamo gli auguri per le prossime festività a tutta l’Irpinia di tanta serenità con la speranza di un nuovo anno che ci vedrà sempre essere vicini alla nostra Gente. Auguri di Cuore ❤️