Cantieri e caos a Salerno

Tommasetti: “Che fine ha fatto la città turistica?”

“Ai soliti problemi di traffico di Salerno si aggiunge una proliferazione di cantieri che non fanno certo bene all’economia locale nei giorni pre-natalizi”. L’osservazione arriva da Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, che si sofferma sui problemi alla circolazione veicolare nel capoluogo in un periodo particolare per il commercio.

“Chiunque si trovi ad attraversare Salerno in questi giorni deve quasi rassegnarsi a trascorrere molto tempo in macchina, persino più del solito. Questo a causa di veri e propri blocchi del traffico che si verificano in diversi punti della città, favoriti da una serie di cantieri. Mi tocca ripetermi: ci sono interventi di minore entità e altri necessari che magari non possono essere rinviati, ma è così difficile programmarli in modo da scongiurare i disagi?”.

Il consigliere regionale sottolinea il danno per i cittadini e gli stessi esercenti: “Ci viene ripetuto ogni anno che l’evento Luci d’Artista rappresenta il clou per il commercio locale. Non è però accettabile arrivarci in queste condizioni, tenendo conto che l’afflusso di visitatori ormai è facilmente prevedibile. Se alle lunghe colonne di auto e alle code interminabili all’ingresso dei parcheggi aggiungiamo la chiusura di qualche strada per lavori, ecco che Salerno piomba nel caos più totale. Non proprio il massimo per una città turistica che dovrebbe mettere accoglienza e vivibilità ai primi posti”.