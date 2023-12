Avellino nella Villa Comunale giostrine installate

Le prime acquistate attraverso un bando

Avellino, Finalmente le giostrine inclusive anche grazie al M.I.D. e al giovane Antonio Dello Iaco nostro collaboratore giovane attivista.

Finalmente anche ad Avellino nella Villa Comunale di Via Colombo e a Parco Santo Spirito sono state istallate le giostrine inclusive, le prime acquistate attraverso un bando segnalato all’allora Amministrazione Comunale un paio di anni fa proprio da noi e dal giovane Antonio Dello Iaco oggi nostro collaboratore, che consentiva tramite l’accesso a dei fondi della Regione Campania ai Comuni di dotarsi di giostrine per bambini disabili, mentre quelle istallate nella villa di Via Colombo donate all’Ente Comune dall’Associazione Babbalrum sensibile verso l’inclusione.

Soddisfatti del risultato importante ottenuto circa l’istallazione delle giostrine, allo stesso tempo ci risulta però doveroso evidenziare il mancato coinvolgimento in fase esecutiva di installazione anche promesso da parte dell’Amministrazione Comunale di Avellino di realtà come la nostra, senza le quali l’Ente non sarebbe nemmeno venuto a conoscenza della possibilità di poter reperire i fondi necessari.

L’auspicio è che nei prossimi mesi si possano individuare e realizzare nuovi spazi simili anche in altre aree pubbliche della città conclude il M.I.D.