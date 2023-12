Apre le porte venerdì 22 dicembre nel centro storico

Avellino - Un’esperienza gastronomica senza pari. Gió Carbonara, un ristorante che promette di trasportare i palati irpini in un viaggio culinario unico nel suo genere. Guidato dal rinomato chef Mauro Martina, con un’esperienza pluriennale presso il celebre ristorante “Sora Lella” a Trastevere, Gió Carbonara intende offrire ai suoi ospiti un autentico assaggio della cucina tradizionale romana, con un’enfasi particolare sulla celebre carbonara. Fin dai primi istanti in cui si mette piede all’interno, l’atmosfera elegante e raffinata si mescola alla vibrante energia romana. Il design interno, curato nei minimi dettagli, richiama l’epoca dorata di Roma, rispecchiando un’arte culinaria che ha radici profonde nella cultura e nella tradizione della città eterna. Il fulcro del ristorante Gió Carbonara è sicuramente lo chef Mauro Martina, dopo 12 anni di successo al celebre ristorante “Sora Lella”.

Sotto la sua guida esperta il menù di Gió Carbonara riflette l’autenticità e la passione per la cucina romana. Ogni piatto viene realizzato con ingredienti freschi e selezionati, e le ricette tradizionali sono reinterpretate con un tocco moderno, garantendo una vera e propria esperienza gastronomica. Nonostante il focus principale del ristorante sia la celebre carbonara, Gió Carbonara offre anche una vasta selezione di antipasti, primi piatti, secondi e dessert, tutti attenti alla qualità dei sapori e alle preferenze dei clienti. Dai classici tonnarelli cacio e pepe alle polpette al sugo, dai carciofi alla giudia ai saltimbocca alla romana, il menù di Gió Carbonara è un omaggio alle tradizioni culinarie della capitale italiana. I proprietari del ristorante sono entusiasti di aprire le porte di Gió Carbonara e condividerne la passione per la cucina romana con i clienti: «Abbiamo lavorato duramente per creare un ambiente caloroso e accogliente, in cui le persone possano gustare autentiche specialità romane preparate da uno chef talentuoso come Mauro Martina – dichiarano -. Siamo felici di portare un pezzo di Roma nel cuore di Avellino e di rendere omaggio alle radici culinarie di questa città magnifica».

Se siete alla ricerca di un’esperienza culinaria indimenticabile che celebra l’autentica cucina romana, non cercate oltre: Gió Carbonara è il luogo perfetto per soddisfare i vostri desideri. Incantevole location, chef di grande esperienza e ricette tradizionali eseguite con perfezione, fanno di Gió Carbonara un must per gli amanti della buona cucina e per coloro che desiderano vivere un’esperienza culinaria. Gió Carbonara apre ufficialmente le sue porte al pubblico venerdì 22 dicembre alle ore 19.30 nel cuore del centro storico di Avellino, quindi non vi resta che attendere l’inizio di questa magnifica avventura.