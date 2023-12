Questo pomeriggio, alle 18:30, nei locali dell’Infopoint di Palazzo Caracciolo

Avellino - La più suggestiva arte presepiale ispirata alla tradizione settecentesca in una mostra espositiva di grande valore artistico. Sarà inaugurata questo pomeriggio, alle ore 18:30, negli spazi dell’Info-point di Piazza Libertà, messi a disposizione dall’Amministrazione provinciale, la mostra presepiale voluta dal Comune di Avellino, attraverso l’Assessorato al Turismo, guidato da Laura Nargi, in collaborazione con l’associazione “Amici del Presepe irpino”, di cui fa parte, tra gli altri, il consigliere comunale Gerardo Melillo.

Per l’occasione, da qui al prossimo 6 gennaio, sarà possibile ammirare i lavori realizzati da Vincenzo Saccardo, Salvatore Fiore, Francesco Finelli, Luigi Baia, Roberto Lauria, Giovanna Caracciolo e Gerardo Melillo. Sette artisti, artigiani e appassionati del presepe, per un percorso espositivo di grande fascino. «Inauguriamo una mostra – afferma la vicesindaco con delega al Turismo ed alle Attività produttive, Laura Nargi – particolarmente attrattiva, che si inserisce nel solco delle attività natalizie volte anche al recupero dell’importante tradizione presepiale. Ringrazio la Provincia per averci fornito gli spazi dell’Infopoint ed aiutato nell’allestimento, nell’ambito di una preziosa collaborazione istituzionale».

«L’intento di questa mostra – aggiunge il consigliere comunale Gerardo Melillo, che figura tra i sette espositori – nasce anche con l’intento di tramandare alle nuove generazioni la tradizione del presepe. Vogliamo regalare alla città un ulteriore spazio di incontro, in cui poter testimoniare ulteriormente la bellezza di questa arte e l’importanza del Santo Natale. I visitatori – conclude – troveranno uno scenario particolarmente suggestivo e di grande interesse, in particolare per i bimbi e le famiglie. Un sentito ringraziamento – chiosa – al Comune ed alla Provincia».