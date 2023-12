Il primo tour di MATTEO PAOLILLO, tra i protagonisti ed autore di diversi brani della colonna sonora della serie evento “Mare Fuori” tra cui “‘O MAR FOR” (doppio platino) e “ORIGAMI ALL’ALBA”(triplo platino), domani, giovedì 21 dicembre, al Palapartenope a Napoli.

Per la prima volta porterà live “A Vuo Frnì”, (ADA Music Italy/Warner Music Italy), il nuovo brano uscito il 14 novembre, insieme alle canzoni del suo primo album “COME TE”. Nel corso dei suoi concerti, l’artista sarà accompagnato sul palco da: Daniele Giuili (chitarra acustica), Pasquale Leonardi (chitarra elettrica), Simone Colasante (tastiere), Luca Monaldi (batteria) e Walter Pandolfi (basso).

Di seguito le date organizzate da OTR Live:

29 novembre – ALCATRAZ – MILANO

2 dicembre – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

5 dicembre – TEATRO CONCORDIA - VENARIA REALE (TO)

7 dicembre – ESTRAGON – BOLOGNA

16 dicembre – ATLANTICO – ROMA

21 dicembre – PALAPARTENOPE – NAPOLI

Tutte le informazioni sulle date su: https://www.otrlive.it/tour-dates/come-te-tour/

I visual della tournée sono curati da Stefano di Buduo, alle luci ci sarà Giuseppe Fischietti. Il fonico di Sala è Nicola D’Amati, mentre il fonico di palco è Simone Empler.

In “COME TE” (ADA Music Italy/Warner Music Italy) l’artista affronta tante tematiche che gli stanno a cuore, tra cui: l’importanza dell’amore, del senso di comunità, della forza che c’è nel non aver paura a mostrarsi vulnerabili. Con i featuring di Gelo e Clementino, incorniciate dalla produzione di Lolloflow, le canzoni spaziano dall’italiano al napoletano riprendendo anche la dimensione della cultura hip hop, senza rifugiarsi nella violenza bensì evidenziando la voglia di rivalsa, il valore delle piccole conquiste.

Matteo Paolillo nasce a Salerno nel 1995. Inizia a recitare da giovanissimo, a 13 anni, in una piccola compagnia salernitana. A 18 anni si trasferisce a Roma dove prosegue gli studi prima al conservatorio teatrale di Gianni Diotajuti, poi si diploma nel 2019 al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo debutto in tv avviene nel 2016. Oltre alla recitazione si avvicina al mondo della musica e in particolare al rap, e nel 2017 fonda la Suba Crew. Nel 2020 è su Rai 2 nella serie “Mare Fuori” con la regia di Carmine Elia e lavora al suo primo EP da solista, “Edo”, approfondendo il mondo del personaggio da lui interpretato nella serie. Sempre nel 2020 è in tv con “Vivi e Lascia Vivere” di Pappi Corsicato e al cinema con “Famosa” di Alessandra Mortelliti. È lui a cantare la sigla e diversi brani della colonna sonora della serie evento “Mare Fuori”. Il 24 febbraio ha pubblicato il singolo “Origami all’alba” certificato triplo platino. Il 19 maggio è uscito il primo album “Come te” a cui ha fatto seguito il singolo “A Vuo Frnì”, che ha anticipato l’inizio del tour nei club.