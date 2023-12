Tufo (Av) – “La magia del Natale”

Babbo Natale incontra i bambini in piazza il 23 Dicembre alle 15:30.

Tufo – ll periodo natalizio è un momento magico per eccellenza, un’atmosfera incantata che avvolge le città e i cuori di grandi e piccini. Ma cosa rende davvero speciale il Natale per i bambini? Senza dubbio, uno degli eventi più emozionanti è l’incontro con Babbo Natale, il simpatico e generoso personaggio che incarna lo spirito della festa.

Il 23 dicembre, alle 15.30, il cuore di Tufo, Piazza Umberto, si trasformerà in un luogo di pura magia grazie all’iniziativa organizzata dalla PRO LOCO TUFO: “La Magia del Natale”. Un appuntamento che promette di regalare sorrisi, emozioni e un’esperienza indimenticabile ai più piccoli e alle loro famiglie.

L’associazione locale ha pensato a tutto per creare un ambiente festoso e accogliente, dove i bambini potranno vivere un momento unico insieme al protagonista indiscusso delle festività natalizie. La piazza si colorerà di luci, decorazioni e allegria, in un mix perfetto di atmosfera natalizia e spirito comunitario.

Il programma prevede l’arrivo di Babbo Natale alle 15.30, accolto da un coro di bambini che intoneranno canti natalizi. Sarà un momento di grande emozione, con i più piccini che potranno consegnare la loro letterina piena di speranze e desideri al simpatico vecchietto con la barba bianca. L’incontro con Babbo Natale diventa così un momento unico, in cui la fantasia dei bambini si fonde con la realtà, trasformando la piazza in un luogo incantato.

Ma le sorprese non finiscono qui. La PRO LOCO TUFO ha pensato anche a un’occasione speciale per immortalare questo momento magico: sarà possibile scattare una foto ricordo insieme a Babbo Natale. Un souvenir prezioso che custodirà i sorrisi e le espressioni di gioia di ogni bambino presente in piazza.

“La Magia del Natale” diventa così un evento da non perdere per le famiglie di Tufo e dintorni, un’occasione per condividere la gioia delle festività in compagnia di amici e vicini. La PRO LOCO TUFO si conferma ancora una volta come promotrice di iniziative che valorizzano la comunità locale e creano momenti di aggregazione indimenticabili.

In conclusione, l’appuntamento del 23 dicembre a Piazza Umberto rappresenta non solo un’opportunità per vivere la magia del Natale, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza e condivisione che caratterizza la comunità di Tufo. Un regalo prezioso che va oltre il periodo natalizio, lasciando un’impronta di gioia e solidarietà nel cuore di tutti.