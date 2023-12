Lo ha scritto la soprintendenza ai beni culturali di Salerno-Avellino

Questa Associazione con la presente Vi informa che la SOPRINTENDENZA PER LE BELLE ARTI ED IL PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO a seguito del sopralluogo al Quadro in Volturara Irpina in data 31 Maggio 2016 ha accertato quanto segue :

“ si tratta di un’opera realizzata a carboncino di cm 53 x cm 42, il cui soggetto viene correntemente interpretato come il mostro di Loch Ness con suonatore di flauto. Sul retro reca una dedica, senza destinatario, con firma dell’artista ESCHER e data 1949.

Il quadro,stando alle informazioni fornite dal proprietario,risale ad una donazione fatta alla madre dai suoi datori di lavoro quando era in servizio presso una abitazione in Svizzera. Pertanto, l’attribuzione dell’opera e’ affidata esclusivamente alla scritta con firma ( di ESCHER ) sul retro “.

INCREDIBILE MA VERO , lo hanno scritto NERO SU BIANCO che l’attribuzione dell’opera e’ affidata esclusivamente alla scritta con firma ( di ESCHER ) sul retro.

QUINDI LA FIRMA e’ dell’ artista Maurits Cornelis ESCHER.

Lo ha scritto ripetiamo NERO su BIANCO il Dott. Antonio BRACA della Soprintendenza Beni Culturali di SALERNO-AVELLINO nella lettera prot. 16084 del 07.07.2016.-

Analisi dell’autore: molto spesso i quadri dei pittori dell’800 e del ‘900 portano la firma dell’artista e riconoscere un quadro di valore è molto semplice, così come stimarlo.

Nel caso delle opere d’arte contemporanea, se il quadro è d’autore riporta sul retro l’autentica, ovvero il certificato che dichiara che l’opera è genuina e offre altre informazioni create dallo stesso autore o dall’esperto che l’ha valutata. Qualora non

sia presente, l’elemento chiave per riconoscere quadri di valore sarà la

firma posta in basso nell’opera e che riporta il cognome dell’artista o lo pseudonimo.

«In Italia il diritto di autenticare un’opera d’arte spetta in primo luogo all’artista ai sensi dell’art. 20 della legge sul Diritto d’autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941). Alla morte dell’artista tale diritto morale di attribuzione della paternità dell’opera è esercitabile dai suoi eredi (o meglio dai soggetti indicati dall’articolo 23 della legge suddetta) o da archivi, fondazioni, comitati di esperti o associazioni che siano mandatari degli eredi medesimi».

Non ci sono piu’ dubbi il Quadro trovato a Volturara Irpina e’ firmato da Maurits Cornelis ESCHER lo ha scritto il Dott. Antonio BRACA della Soprintendenza Beni Culturali di Salerno – Avellino e lo ha scritto la Dottoressa Prof. Anna PETRECCHIA nella sua CONSULENZA GRAFICA GIURATA al TRIBUNALE di R O M A .-

