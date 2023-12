Si chiama Podcastory Hub e permette di candidare un’idea per realizzare un format originale. I content creator vengono supportati con un co-finanziamento in crowdfunding e accompagnati nella produzione e nella distribuzione

In base ai dati diffusi dalla ricerca IPSOS (l’indagine che rileva ascolto e modalità di fruizione di tutte le forme di Digital Audio) il mercato dei podcast si trova a vivere un momento esplosivo, che vede un aumento di interesse da parte di un pubblico sempre più vasto e diversificato: il 2023 ha registrato un totale di quasi 11,9 milioni di fruitori di podcast, ovvero il 36% in più rispetto al 2022. Interessante è anche il dato che riguarda l’età del pubblico italiano dei podcast, con il 43% rappresentato da persone under 35 tra i quali laureati e professionisti.

A seguito di questa esplosione di interesse, Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, e Podcastory, prima podcast factory italiana, hanno deciso di promuovere e sostenere i progetti podcast inediti più intriganti e originali, che affrontano una grande varietà di tematiche, spaziando dall’economia al lifestyle, dalla politica al cinema, allo sport fino al mondo della sostenibilità.

I progetti selezionati all’interno del contest, che durerà per tutto il 2024, avranno l’opportunità di accedere ad un programma di co-finanziamento tramite il crowdfunding e alla distribuzione attraverso il Podcastory Hub. “Il nostro obiettivo è quello di scoprire e sostenere le voci più innovative nel mondo dei podcast - afferma Angelo Rindone, CEO e fondatore di Produzioni dal Basso -. Vogliamo offrire un’opportunità unica ai creatori di contenuti emergenti di far emergere le loro idee, fornendo il supporto finanziario e la visibilità necessari per far crescere i loro progetti“.

“La partnership tra Produzioni dal Basso e Podcastory rappresenta un passo fondamentale nella valorizzazione dei contenuti originali - ha commentato Lorenzo Zannino, Executive Producer di Podcastory -. La nostra missione è quella di offrire ai creatori di podcast, sia emergenti sia affermati, una piattaforma per esprimere la loro creatività e raggiungere un pubblico che crede nel progetto fin dal suo concepimento. Il contest lanciato per il 2024 è un’occasione per i talenti di dimostrare il loro valore, fornendo loro gli strumenti necessari per trasformare le loro idee in realtà. Siamo convinti che questa iniziativa aprirà nuove strade nel panorama podcast, contribuendo a una cultura audio in continua evoluzione.”

“Creativitá e sinergia sono le parole chiave che uniscono Podcastory e Produzioni dal Basso - ha aggiunto Martina Caimi, Project Manager di Podcastory -. Podcastory Hub nasce per creare una nuova prospettiva nel mondo dei podcast. In questa hub le idee prendono forma grazie a coloro che credono in prima persona nel format e nel creator che plasmerá il progetto. Reputo questa occasione di crowfunding una grande opportunitá per creativi che vogliono emergere e “dare voce” alle proprie idee. Un’ attivitá che nasce nel presente con tre creator giá noti nel panorama podcast e che hanno voluto abbracciare l’innovazione guardando al futuro. Quel futuro chiamato Podcastory Hub dove le idee originali trovano la loro energia per esplodere.”

L’iniziativa di Podcastory Hub è stata lanciata ufficialmente in questi giorni con le produzioni di alcuni talent già noti nel settore podcast, come: Arianna Chieli, digital e content creator che ritorna con la seconda stagione di “Professione creator”, Samyra Musleh, giornalista e content manager che presenta il podcast “Lotto nel Mediterraneo” e Stefano Bini, autore e conduttore televisivo e radiofonico che esordisce con “Stefano Bini e i tuoi amici in tv”.

Partecipare al contest creativo è facile e intuitivo: i creativi potranno proporre le loro idee di format durante tutto il prossimo anno e, quelle che saranno selezionate, avranno l’opportunità di accedere, grazie alle campagne di crowdfunding su Produzioni dal Basso, ad un co finanziamento che li aiuterà a portare avanti le loro idee, beneficiando inoltre della distribuzione attraverso il Podcastory Hub, cogliendo l’occasione in questo modo di raggiungere un vasto pubblico di utenti.

Tutte le informazioni su come partecipare e su come presentare il proprio progetto:

https://www.produzionidalbasso.com/network/di/podcastory-hub-r/#podcastory-initiative