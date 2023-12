L'evento si terrà il 21 dicembre alle ore 18:30.

Le Masserie Piano si prepara ad accogliere un evento straordinario per i più piccoli: “Il Grinch Cattivissimo Natale”. Il 21 dicembre alle ore 18:30, il palcoscenico si trasformerà in un mondo di magia, recitazione e canto, dando vita a uno spettacolo teatrale in stile musical americano che porterà i bambini nel cuore di una delle storie più affascinanti della stagione natalizia.

La trama segue le avventure del Grinch, un personaggio che, sin dai suoi giorni da bambino emarginato e deriso, ha sempre disprezzato il Natale. Deciso ad isolarsi da questa festività, si rifugia sul Monte più alto di Puntapò. Tuttavia, gli abitanti eccentrici di Chinonsò e la dolce Cindy Lou metteranno in atto un piano straordinario per cambiare la sua prospettiva sul Natale. Attraverso una vivace performance di recitazione e canto dal vivo, gli attori porteranno in scena la storia avvincente del Grinch e la sua trasformazione durante la magica notte di Natale.

L’evento non è solo uno spettacolo teatrale, ma un’esperienza interattiva che coinvolgerà attivamente i piccoli spettatori. Al termine della rappresentazione, i bambini avranno l’opportunità di scattare delle foto con gli attori, conservando così un ricordo indelebile di questa serata unica.

Per rendere l’atmosfera ancora più festosa, si suggerisce ai partecipanti di venire vestiti a tema. Sarà un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia in modo ancora più coinvolgente, creando un legame speciale con i personaggi amati della storia.

“Il Grinch Cattivissimo Natale” alle Masserie Piano è un evento che promette di regalare ai bambini e alle loro famiglie una serata indimenticabile, unendo divertimento, magia e il messaggio intramontabile di amore e generosità che caratterizza il periodo natalizio. Preparatevi a essere trasportati in un mondo incantato dove il Grinch imparerà il vero significato del Natale, e i vostri bambini saranno coinvolti in un’esperienza straordinaria di spettacolo e divertimento. Non mancate!