Presso il centro saranno erogati non solo trattamenti di esclusiva finalità estetica ma anche servizi di oncoestetica

Apre le porte il primo centro sannita interamente dedicato alla medicina e alla chirurgia estetica. Venerdì 22 dicembre si inaugurerà a Telese Terme la struttura ‘Sezione Aurea Estetica Medica’ (che sorge in via Caio Ponzio Telesino, 8). Il dottor Giovanni Maria Scetta e la dottoressa Noemi Vicchio, l’uno chirurgo generale l’altra anestesista, con esperienza decennale nel campo medico estetico, hanno deciso di creare questo centro per fornire un punto di riferimento professionale e sicuro per un’utenza spesso facile preda di operatori improvvisati o peggio non autorizzati.

Presso questa moderna struttura sanitaria non si effettueranno solo trattamenti che hanno esclusiva finalità estetica. La dottoressa Vicchio – che tra l’altro è autrice del libro ‘Il coraggio dietro la bellezza’ (Minibrì Edizioni, 2022), un manuale di oncoestetica – metterà la propria professionalità anche a servizio di pazienti affetti da malattie oncologiche, per i quali la medicina estetica è riconosciuta parte integrante dell’iter curativo. La mission è quella di garantire benessere a questi pazienti, migliorando la qualità della loro vita.

Di estrema importanza, inoltre, è l’impegno di ‘Sezione Aurea’ sul concetto e sull’essenza della medicina estetica che, da mera pratica estetica, sta virando verso la sfera biorigenerativa, biostimolante e curativa.

Non a caso, la scelta di operare a Telese Terme va correlata anche alla centralità di polo medico specialistico che la cittadina va assumendo negli ultimi periodi.

Tra le novità saranno disponibili nuove tecnologie per il viso e per il corpo, la medicina rigenerativa con cellule autologhe, nonché la VideoArte propedeutica alla medicina estetica. Dalla collaborazione tra la ‘Fondazione Videoinsight’ e ‘Sezione Aurea Estetica Medica’ nasce, infatti, il progetto ‘Videoinsight Skin Care’, attualmente unico al mondo nel setting medico estetico.