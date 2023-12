Il 21 dicembre dalle 15 e 30 alle 19 sarà possibile consegnare le letterine dei bambini

Domani da Nuvolandia un magico incontro con Babbo Natale! Dalle 15 e 30 alle 19 sarà infatti possibile consegnare le letterine a Babbo Natale quello atellano. Ci saranno tante sorprese, gadget, tanto cioccolato, pop corn e tanto altro ancora nella magica cornice di Nuvolandia in via Martiri atellani 193 Sant’Arpino. Grazie mille ha fatto sapere il giovane Di Santillo- ai proprietari per questa grande accoglienza, siete stati davvero fantastici. Donata Chianese ha infine aggiunto: sono queste le attività che fanno crescere la nostra comunità! Noi ci siamo e Babbo Natale vi aspetta!