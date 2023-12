Venerdì 22 dicembre 2023, alle ore 20.00

TeSt-TeatroStage, venerdì 22 dicembre 2023, alle ore 20.00, andrà in scena con lo spettacolo “Un Natale al fronte”, una nuova proposta scenica interpretata da un gruppo di allievi attori del laboratorio e con la regia di Monica Carbini, nonché primo appuntamento di una rassegna di eventi e performance artistiche varie che, con cadenza mensile, arriverà fino a maggio 2024, prima dello spettacolo-saggio finale.

La prova aperta è il primo risultato del secondo anno di corso, partito in ottobre 2023, del laboratorio di formazione per la recitazione e la performance artistica teatrale, sempre curato da Monica Carbini, presso il Centro di Produzione di Accademia di Santa Sofia (Via Albergamo 4/6, Benevento), dove si svolgerà anche lo spettacolo di venerdì sera, che vedrà sul palco, alcuni per la primissima volta, gli attori Kevin Bernardo, Mariapia Boffa, Francesca Bozzella, Francesco Creta, Alessandra De Figlio, Antonella La Frazia, Sofia Romolo, Marialuisa Russo, Luigi Saviano, Annachiara Serino e Chiara Spagnolo.

I corsi di TeSt-TeatroStage, prevedono lezioni di recitazione, coreutica, narrazione, lettura espressiva, drammatizzazione, improvvisazione, sperimentazione scenica, dizione e vocalità, linguistica e fonetica, drammaturgia e cenni di storia del teatro, destinate ad adulti e ragazzi, impegnati in un percorso artistico, socializzante e stimolante, sempre in equilibrio tra gioco, apprendimento, espressione della creatività, e scoperta di sé.

Sono rivolti a chi aspira a mettersi in gioco su un palcoscenico, a chi vuole imparare a gestire la propria emotività, a chi ama, o vuole scoprire e approfondire, i linguaggi del teatro, la letteratura, la recitazione, la scrittura teatrale, attraverso una pedagogia teatrale, destinata alle nuove generazioni e in grado di offrire competenze e opportunità ad adolescenti (over 14 anni) e adulti, desiderosi di ampliare i propri orizzonti culturali e arricchire il proprio cammino, umano e professionale.

Il progetto culturale TeSt-TeatroStage, contempla inoltre la partecipazione degli allievi a tutte le fasi di costruzione di uno spettacolo, approcciando figure professionali coinvolte anche “dietro le quinte”, nonché costanti e continue integrazioni, applicazioni o prove sul campo, dei progressi conquistati durante l’anno.

Iscrizioni ancora aperte per tutto il mese di gennaio. Per informazioni, chiamare o inviare messaggi whatsapp: 348 3736087. TeSt-TeatroStage è su Facebook e Instagram.