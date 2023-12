Dal 22 dicembre 2023 in rotazione radiofonica

Dal 22 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Rimaniamo fuori”, il nuovo singolo di Rita De Franco disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 15 dicembre.

“Rimaniamo fuori” è un brano che vede come protagonisti una ragazza e il suo amore irraggiungibile che contrappone due forze: la voglia di raggiungerlo e la realizzazione di quanto esso la faccia sentire dentro una scatola. Solo passione e sacrificio li unirà.

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Con questo progetto ho voluto rappresentare un amore che ai miei occhi è irraggiungibile il quale fa nascere in me passione e sacrificio per realizzarlo.”

Il videoclip di “Rimaniamo fuori” vede immagini eleganti e visivamente d’impatto di Rita De Franco.

Immersa tra i grandi palazzi della città, la protagonista pensa e sogna il suo oggetto d’amore. Chiusa dentro un’automobile spera di poterlo realizzare.

Le immagini di Rita sono alternate da quelle di una ballerina che danza da sola la quale sottolinea l’amore, la passione e il sacrificio per una disciplina.”