Natale al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano: I Ditelo Voi in “Bang Bank”

Dal 26 al 28 dicembre, ore 20:45

Il Natale al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, sito in via Giuseppe Verdi n. 25-37, diretto artisticamente da Roberta Stravino, è all’insegna del divertimento e della comicità.

Sotto l’Albero troviamo I Ditelo Voi che da martedì 26 a giovedì 28 dicembre, sempre alle ore 20:45, saranno in scena con “Bang Bank”, commedia scritta e diretta dal trio comico e da Francesco Prisco che vede in scena Francesco De Fraia, Mimmo Manfredi, Lello Ferrante e Federica Citarella.

In una banca del Centro Direzionale è in corso una rapina con ostaggi. Il rapinatore (Mimmo Manfredi), mitra sottobraccio e giubbetto imbottito di esplosivi, urla esagitato ai poliziotti all’esterno che, se non gli daranno un’auto per scappare col malloppo, si farà esplodere provocando la morte dei due prigionieri: un impiegato della banca (Lello Ferrante) e un cliente abituale (Francesco De Fraia). Con il passare dei minuti la pressione cui si sottopone diventa insostenibile, così Mimmo, di punto in bianco, decide di arrendersi. Ma è proprio davanti all’intenzione di resa del bandito che lo smaliziato cliente avanza una proposta: se dividerà la refurtiva – 3 milioni di euro – gli reggeranno il gioco fino a quando riuscirà a fuggire.

Quei soldi cambierebbero la sorte a chiunque, figuriamoci a tre come loro che vivono una vita ben al di sotto delle loro aspettative.

Una divertente idea regalo per tutta la famiglia e gli amici.

Teatro Eduardo De Filippo – Via G. Verdi 25-37 Arzano, Napoli

Info e prenotazioni 3389007997 – 081 0140898

botteghino@teatroeduardodefilippo.it

https://www.teatroeduardo.it/stagione-teatrale/

Per l’acquisto online https://www.etes.it/sale/list/events/6856/Teatro-Eduardo-De-Filippo