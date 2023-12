Colpa dei carichi di lavoro

In nottata si è ribaltata un’auto della società di vigilanza Vedetta Campana. L’ impatto è stato devastante. L’auto che stava perlustrando la zona di via Marconi si è catapultata su se stessa.

Solidarietà alla guardia giurata ferita da parte dell’ Associazione nazionale guardie particolari giurate tramite il suo presidente nazionale Giuseppe Alviti che non ha potuto fare almeno di domandarsi se l’ incidente sia stato dovuto ad un colpo di sonno per le molte ore lavorative e i carichi di servizio pertanto ha sollecitato gli organi inquirenti di far luce sul caso onde evitare altre morti sul lavoro nella vigilanza privata.