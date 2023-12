Il nuovo album fuori dal 12 gennaio 2024

Napoli – È il principino del Rione, l’Angelo di Napoli. VALE LAMBO ci ha fatto attendere quasi 4 anni, ma finalmente ci siamo: venerdì 12 gennaio uscirà il suo nuovo album di inediti, “LAMBORGHINI A VIA MARINA” (Warner Music Italy), annunciato oggi con un trailer pubblicato sui social al link https://www.instagram.com/reel/C1CSEJxtIXM/.

Contro tutti quelli che dicevano che da Secondigliano non ce l’avrebbe mai fatta, il rapper questa volta ha deciso di superarsi e dar vita a un disco che è un nuovo viaggio per il rapper e per l’ascoltatore, che troverà al suo interno molte sorprese: collaborazioni con alcuni dei principali esponenti della scena, un racconto sonoro che spazia tra diverse produzioni, una traccia quasi interamente in italiano e, soprattutto, un Vale Lambo intimo e inedito, che ci mostra tutta la sua versatilità.

“LAMBORGHINI A VIA MARINA” arriva dopo l’ultimo singolo “GENKIDAMA” – al link https://wmi.lnk.to/genkidama – un’affermazione della sua personalità ma anche un riconoscimento di coloro che gli stanno accanto e lo sostengono.

Valerio Apice nasce a Secondigliano nel 1991. A soli 17 anni, entra a far parte del collettivo 365muv e incide il brano “È meglio pe’ loro”. Ma è con Le Scimmie, duo formato insieme al rapper Lele Blade, che ha raggiunto il successo e si è fatto conoscere dal grande pubblico. Nel 2018 pubblica il suo album di debutto intitolato “Angelo”, composto da quattordici brani scritti in collaborazione con i produttori di Dogozilla, etichetta discografica fondata da Don Joe. Il 3 giugno 2019 viene annunciata la firma di Vale Lambo per BFM Music, etichetta del rapper Luchè. L’uscita del secondo disco ufficiale, “Come il Mare”, avviene il 25 settembre 2020. Il disco ha presentato collaborazioni importanti, quali Luchè, Geolier, MadMan, Lele Blade, Carl Brave, Franco Ricciardi, Nayt, Dani Faiv e CoCo. Vale Lambo torna poi sulla scena ad agosto del 2021, quando esce “WEOM”, seguito nel 2022 da “FuFu” feat. Slings, dalla serie di freestyle “RFTS 1”, “RFTS 2” e “RFTS 3: Transalp”, da “Last Night”e “TAG”. Quest’anno, invece, il rapper è tornato con i singoli “U&Me” e “GENKIDAMA”. Vale Lambo è anche tra i protagonisti del collettivo SLF (Solo La Fam), formato da alcuni dei maggiori fuoriclasse della scena rap campana. Il loro primo progetto “WE THE SQUAD VOL. 1” è certificato disco d’oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia) e contiene i singoli “CADILLAC” e “TRAVESURAS”, certificati dischi di platino.