Il vernissage della mostra d’arte contemporanea inaugurata sabato e aperta sino al 20 gennaio presso Pedicini Arredamenti

Sottovoce ha riscontrato un successo travolgente: centinaia e centinaia le persone che hanno invaso lo spazio di Pedicini Arredamenti sabato scorso in occasione del vernissage che ha visto confluire a Benevento artisti internazionali da tutta Europa, coniugando poesia, arte contemporanea, illustrazione e design.

Un grande successo per una manifestazione che è solo al suo secondo anno di attività, ma che già si conferma come un irrinunciabile appuntamento per tutti gli appassionati del capoluogo di provincia e non solo.

“Non posso negare la grande soddisfazione per l’apprezzamento del pubblico accorso all’evento e i consensi della critica presente – ha affermato Marco Amore, presidente della Cooperativa Altre Voci, co-organizzatrice dell’evento nonché curatore della mostra – mi è d’obbligo ringraziare caldamente tanto gli artisti quanto gli intervenuti che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza. L’entusiasmo generato da Sottovoce è andato ben oltre le aspettative, creando un ponte tra il dibattito culturale internazionale e la città stessa”.

“Voglio evidenziare l’interesse crescente per l’evento – ha affermato Grazia Pedicini, organizzatrice e padrona di casa – e confermare il forte impegno nel contribuire all’offerta artistica locale e nell’incoraggiare la partecipazione attiva della comunità. La mia volontà è trasformare Sottovoce in un catalizzatore che favorisca la collaborazione tra artisti internazionali e del luogo, contribuendo così a rendere Benevento un polo culturale sempre più dinamico e inclusivo”.