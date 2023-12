MI: per una vera credibilità internazionale, nuove politiche fiscali e commerciali

Non si verificava dal 2016 un tavolo interministeriale tra Italia e Germania tanto rilevante sul piano strategico. Il Piano d’Azione condiviso in questi giorni riguarda, con prioritaria attenzione, i temi delle infrastrutture e dell’energia. Meritocrazia Italia esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo per la costruzione di relazioni internazionali più stabili, fondamentali per ristabilire nuovi equilibri e riaffermare la credibilità del Paese in Europa.

A un tempo, però, e proprio a questo fine, reputa indifferibile comporre una nuova politica fiscale e commerciale, con attenzione per tutti i settori di mercato, con sviluppo sostenibile e ottimale delle risorse.