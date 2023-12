Consentirà anche e soprattutto ai piccoli comuni di non restare soli, anzi, di essere all'avanguardia per gli esami diagnostici

Avellino - Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” porta a casa un altro traguardo importante. Dai primi mesi del 2024 partirà in via sperimentale la farmacia dei servizi per poi andare a regime dal 2025: non sono state poche le pec ed i comunicati stampa di sollecito rispetto anche all’attuazione del DM 77 del 23/05/22 in relazione ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Va dato atto alla Regione Campania di aver ascoltato le istanze dei farmacisti che a più riprese, specie dopo il Covid19, avevano portato carte alla mano i risultati di un intenso lavoro di presa in cura dei pazienti, dai tamponi per passare ai primi esami diagnostici.

Il costo a carico del cittadino a cui spettano questi esami di prim’ordine sarà nullo : infatti sarà il Servizio Sanitario Nazionale che trasferirà alle farmacie gli introiti dei servizi erogati. Questo consentirà anche e soprattutto ai piccoli comuni di non restare soli, anzi, di essere all’avanguardia per questi esami diagnostici non costringendo le persone ad affollare il pronto soccorso, specie in estate.

Le aree interne che con questi presidi di prossimità possono riprendersi la scena ed invogliare i cittadini a restare.