Infermieri, assistenti sociali, medici: sono questi i profili di cui è alla ricerca la Croce Rossa Italiana (CRI). L’organizzazione non governativa indipendente che opera nel settore del volontariato e ha la sua sede principale a Roma, offre assistenza sanitaria ma anche sociale sia in tempo di pace sia in tempo di guerra e lavora attraverso il supporto di oltre 150mila volontari che sono distribuiti in quasi 1500 sedi sul territorio nazionale.

Ecco le ultime offerte di lavoro:

Infermieri - sono tra i profili professionali più richiesti; in questo periodo la CRI ne cerca da inserire nel database per costruire un elenco di persone disponibili al pronto impiego in caso di necessità. Le esperienze lavorative precedenti nel campo infermieristico sono valutate positivamente.

Trattamento lavorativo: contratto di tipo libero professionale e la durata del lavoro varia in funzione dell’incarico proposto.

Assistenti sociali – anche per gli assistenti sociali, la CRI ne cerca da tenere nel database per avere professionisti disponibili al pronto impiego in caso di necessità. È richiesta la Laurea in Scienze del Servizio Sociale o titoli equivalente e l’iscrizione all’ordine degli assistenti sociali.

Trattamento lavorativo: libero professionale; la durata del contratto varia in funzione dell’incarico proposto.

Medici – anche i dottori sono tra le figure lavorative più ricercate, essendo la CRI una ONG che opera essenzialmente nel campo del volontariato sanitario; la CRI cerca continuamente medici da inserire nel proprio elenco da attivare in caso di necessità.

Trattamento lavorativo: libero professionale; la durata del contratto varia in funzione dell’incarico proposto.

È possibile, inoltre, svolgere un periodo di volontariato presso la mezzaluna rossa italiana: per diventare volontario è necessario frequentare un corso di formazione e superare l’esame.

