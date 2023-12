Meraviglie Sannite presenta l’Evento degustativo di Euforja ed Amaral

Con la partecipazione esclusiva di Massimo Passaro, vincitore del Contest Mixer durante il 73° Convegno Nazionale A.I.B.E.S.

Benevento — Meraviglie Sannite, emblema dell’eccellenza sannita, celebre per i suoi panettoni con olio d’oliva che hanno varcato i confini locali diventando una prelibatezza nazionale, è lieta di annunciare il primo evento degustativo di Euforja ed Amaral.

L’azienda, impegnata da sempre nella produzione di autentiche prelibatezze territoriali, offre non solo il gusto straordinario dei suoi panettoni, ma anche un viaggio sensoriale attraverso due nuovi prodotti: Euforja, un liquore dolce a base di Falanghina, e Amaral, un amaro intenso e avvolgente a base di Aglianico.

Questo primo evento di lancio di Euforja e Amaral offre l’occasione di immergersi nell’autenticità sannita attraverso una degustazione guidata dei nuovi liquori, che arricchiscono l’offerta gastronomica dell’azienda.

Euforja è un’evoluzione del “Rosolio della nonna”, ereditato da una ricetta della mamma gelosamente custodita e tramandata. A un’eccellenza del territorio sannita, la Falanghina,

si uniscono erbe e spezie naturali fruttate. Da qui il delicato gusto che può chiudere piacevolmente un pasto conviviale.

Amaral è ispirato ai ricordi degli avi, nasce da Aglianico in purezza e da rare erbe naturali. L’antica ricetta era custodita in un rotolo di pergamena logorata dal tempo.

L’evento di oggi, aperto al pubblico, rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il meglio della tradizione, incarnato nelle due new entry di Meraviglie Sannite.

La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Massimo Passaro, vincitore del Contest Mixer durante la 73° edizione del Convegno Nazionale A.I.B.E.S., una manifestazione di spicco nel mondo del bartending.( https://www.mixerplanet.com/tendenze/216593/nazionale-aibes-massimo-passaro-vince-il-contest-mixer.html )

La mission di Meraviglie Sannite:

Meraviglie Sannite si distingue per l’impegno a preservare e valorizzare le eccellenze del territorio sannita, trasformando tradizioni culinarie secolari in esperienze gastronomiche uniche. Dalla celebre tradizione dei panettoni con olio d’oliva che hanno conquistato il palato di appassionati e gourmet in tutto il Paese, all’espansione con Euforja ed Amaral, ogni prodotto racconta la storia e l’amore per la tradizione sannita

Dettagli dell’Evento:

Sabato 16 dicembre 2023 Ore 16:00

Bon Bon Bazar – Strega Store - Centro Commerciale Buonvento - S.S. 7 Appia Km 258+750, C.da San Vito 82100 – Benevento

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web ufficiale di MeraviglieSannite, www.meravigliesannite.com o la pagina Instagram https://www.instagram.com/euforja_amaral?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr