Il 18 concerto nella casa circondariale di Bellizzi del Sic Mundi Sax Quartet

Il Conservatorio «Domenico Cimarosa», presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala, ha ideato un programma natalizio in cui la musica diventa straordinarioveicolo per messaggi di solidarietà e impegno sociale.

Si parte lunedì 18 dicembre (ore 10.30) con il concerto dal titolo “Il suono della speranza” del Sic Mundi Sax Quartet nell’istituto di pena di Bellizzi Irpino, una scelta non casuale per unire la comunità attraverso la musica, superando confini fisici e sociali, e respirare il territorio. Il quartetto, che nasce tra allievi delle classi di Saxofono del Conservatorio «Domenico Cimarosa», è composto da Giosuè Castaldo (saxofono soprano), Salvatore Mirko Inglima (saxofono contralto), Valeria Liserre (saxofono tenore) e Adele Saulino (saxofono baritono). Gli allievi del Conservatorio, coordinati dal Maestro Massimo Testa, porteranno melodie natalizie e composizioni classiche intrise di spirito festivo.

Sulle note del valzer dei fiori tratto dal balletto “Lo schiaccianoci” del compositore russo Pëtr Il’ič Čajkovskij, martedì 19 dicembre (ore 18.00), il pianista e allievo del «Cimarosa», Lorenzo Savarese accompagnerà la cerimonia del tradizionale scambio di auguri di Natale, che si terrà nella Sala degli specchi del palazzo della Prefettura di Avellino.

Mercoledì 20 dicembre (ore 19.30), invece, l’appuntamento è all’Auditorium Vincenzo Vitale per gli “Auguri in musica”. Carmela Palumbo introdurrà l’Orchestra di Fiati del Conservatorio che, diretta dal Maestro Marcello Martella e accompagnata dalle cantanti Krizia Orrico e Miriam Mucciolo, eseguirà la Marcia sinfonia “Dea” di Pietro Cavallo, Abba gold (arr. Ron Sebregts), A most wonderful Christmas (arr. Robert Sheldon), silent night (arr. Michel Rondeau) ed altre sinfonie natalizie, per chiude con la Marcia di Radetzky.

“Il futuro in musica” è il titolo dell’evento benefico organizzato dalla Fondazione Maria Gabriella De Matteis, che si terrà giovedì 21 dicembre (ore 21.00) presso l’Auditorium Vicenzo Vitale.

Venerdì 22 dicembre (ore 19.00) nell’Auditorium «Vincenzo Vitale» la serata a supporto del progetto Nasco Sano, fortemente voluto dal Rotary Club Avellino e dal suo presidente Florindo d’Onofrio, servirà a raccogliere fondi per il programma WECLAP della Fondazione DREAM della Comunità di Sant’Egidio.

Grazie a questo progetto saranno adottate in Africa Subsahariana cinquanta donne per un anno, cui sarà somministrata la cura con levetiracetam, che ridurrà le malformazioni e i problemi neurologici correlati a terapie non idonee, rendendo gravidanze e parti più sicuri, riducendo la mortalità delle donne al parto.​

Il concerto (ingresso libero), organizzato in collaborazione con il Rotary nel segno di questo Natale di solidarietà, vedrà l’Orchestra del Cimarosa, diretta dal Maestro Carlo Goldstein, con la partecipazione al pianoforte di Domenico Spampanato e dei mezzosoprani Gerardina Lombardie Flavia Fioretti, eseguire brani di Mozart (Sinfonia nr.1 K16, Una donna a quindici anni da Così fan tutte, In quali eccessi… Mi tradì quell’alma ingrata da Don Giovanni) e di Beethoven (Concerto per pianoforte e orchestra nr.1 op.15).