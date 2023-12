Benevento – Gen Rosso torna in città

Progetto WE TALENT

L’agenda di questo mese del gruppo musicale vede ben quattro date del loro tour nella nostra regione: dopo gli spettacoli del 15 a Eboli e del 16 ad Avellino, saranno a Benevento dal 18 al 20 dicembre.

L’idea nasce come progetto scolastico per iniziativa della prof.ssa Rossella Matrangolodell’Istituto ITI G.B. Lucarelli”, in collaborazione con diversi partner, tra i quali la Rete di Economia civile “Sale della Terra”.

Nel vastissimo panorama musicale il gruppo artistico GEN ROSSO si caratterizza per una interessante originalità. Nasce a Loppiano (FI) nel clima di contestazione della Beat Generation e si fa portatore della mission affidatagli nel 1966 da Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari: raccontare con la musica che un mondo senza muri e senza frontiere è possibile. A cominciare dalla provenienza internazionale che ha sempre caratterizzato la band.

L’intento è quello di offrire ai giovani un’esperienza in cui possano sentirsi protagonisti, accogliere le diversità, puntando al binomio di crescita personale e responsabilità collettiva.

Le scuole coinvolte nel progetto WE TALENT sono il già citato ITI “Lucarelli” e il Liceo Scientifico “Rummo”. Gli studenti che hanno scelto di partecipare saranno coinvolti il 18 e 19 dicembre in 3 workshop artistici che includono Danza Broadway, Choral Singing e Percussioni. Attività che porteranno poi sul palco dell’Auditorium Santa Maria di Costantinopoli durante i Matinèe in programma.

Il Gen Rosso inoltre lunedì 18 alle ore 15.30 saranno presenti presso la Casa Circondariale di Benevento per uno show-dialogo con i detenuti, organizzato grazie alla collaborazione di Adele Caporaso, responsabile della piattaforma “Libertà Partecipate” di “Sale della Terra”.

I Matinèe per le scuole si svolgeranno il 20 dicembre nell’Auditorium Santa Maria di Costantinopoli al Viale Principe di Napoli 28, secondo i seguenti orari:

h 9-10.30 e 11:00 -12:30. Costo del biglietto euro 5.00.

Con lo spettacolo serale sempre il 20 dicembre nell’Auditorium Santa Maria di Costantinopoli h 21:00 -22.30, il Gen Rosso si rivolgerà a tutta la città.

Costo del biglietto euro 10,00.

È possibile acquistare i biglietti contattando il seguente numero:

3332259082 Giuseppina Ceriello