Appuntamento per il 16 dicembre

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado, Scuola Secondaria di II Grado – Liceo Classico e Liceo Classico Europeo con Esabac e Certilingua.

Il Convitto Nazionale di AVELLINO, sarà lieto di accogliere e accompagnare genitori e studenti alla scoperta di una comunità scolastica impegnata quotidianamente nella crescita armonica degli studenti dal punto di vista umano e culturale.

La giornata di Open Day al Convitto Nazionale di Avellino, in un clima di condivisione e di festa, sarà un momento privilegiato per scoprire la proposta formativa e didattica tesa alla valorizzazione dei singoli talenti, con la consapevolezza che il futuro felice delle nuove generazioni parte dalla conoscenza, dallo sviluppo del pensiero critico, dall’amore per il sapere.

Gli studenti e i genitori potranno partecipare ai laboratori creativi, informatici, linguistici, musicali, teatrali e letterari incontrando docenti e studenti; sono previsti tour degli spazi della scuola, visita alle aule allestite a tema didattico e la presentazione dell’offerta formativa dei tre segmenti nella Istituzione: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado e Scuola Secondaria di II Grado con i due indirizzi: Liceo Classico e Liceo Classico Europeo, a cura del Rettore Dirigente Scolastico prof. Attilio Lieto, dei docenti e degli educatori.