Avellino - Aprirà il 18 dicembre, dell’Autostazione di AIR Campania ad Avellino, la galleria commerciale Airone. Questo il naming scelto per il Centro, ad indicare il senso di rinascita e di nuovo ciclo che identificano l’Airone e che evoca l’idea di questa nuova esperienza che la società regionale, rispettando il cronoprogramma, sta per intraprendere con l’apertura del mall in via Francesco Fariello.

Da lunedì le prime saracinesche ad alzarsi saranno quelle di McDonald’s il primo al centro di Avellino. Il ristorante della nota catena, che occupa una superficie di circa 700 mq, ha 302 posti a sedere tra interno ed esterno ed uno spazio in sala dedicato ai bambini. Il piano della hall d’ingresso (2.500 mq) nelle prossime settimane ospiterà attività diristorazione, bar, tabacchi, una parafarmacia ed altri esercizi commerciali. Nell’ala nord, oltre all’infopoint della società di trasporto pubblico locale, sono già operativi gli uffici della direzione generale, quello delle relazioni con il pubblico, l’ufficio comunicazione, prodotti del traffico e l’ufficio legale di AIR Campania. Mentre nei primi mesi del 2024 nell’ala sud saranno attivi gli uffici del PRA e dell’ACI.

La galleria commerciale resterà aperta tutti i giorni con i seguenti orari: 6:30-1:00 per le attività di ristorazione; 9.00-21.00 per negozi e servizi. Riqualificata anche l’area perimetrale dell’Autostazione, con l’installazione di moderne ringhiere lungo via Salvatore Moccia, strada che conduce all’ingresso del garage dell’Autostazione e che da lunedì sarà operativo.