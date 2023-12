Ariano Irpino (Av) – Non rispondeva ai richiami di parenti e vicini

Ottantaquattrenne rinvenuto privo di vita dai Vigili del Fuoco

Ariano Irpino - La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda alle ore 19:20 di ieri 13 dicembre, è intervenuta ad Ariano Irpino in contrada Torano per un soccorso ad una anziana donna che non rispondeva più ai ripetuti richiami di parenti e vicini. La squadra una volta salita al terzo piano del palazzo, è entrata e ha rinvenuto il corpo della ottantaquattrenne privo di vita. Sul posto i Carabinieri di Vallata hanno effettuato i rilievi di propria competenza.