"Il cavallo Pegaso incarna perfettamente i valori fondamentali che caratterizzano il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne che indossano la divisa”

È simbolo di forza e nobiltà, incarna i valori della sicurezza e del servizio pubblico. Valori che il pittore Fernando Alfonso Mangone ha cercato di trasporre nell’opera straordinaria che celebra e onora la dedizione e l’impegno della Polizia Municipale. Il capolavoro in questione è un affascinante ritratto del maestoso cavallo Pegaso. Il Maestro Mangone, noto per la sua maestria nel catturare l’anima e la bellezza attraverso la sua arte, ha dedicato questa opera alla Polizia Municipale di Altavilla Silentina. La scelta del cavallo Pegaso non è casuale: in esso rivive l’ardente spirito di servizio, la forza e la determinazione che caratterizzano il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne in divisa.

In un’affettuosa dichiarazione, il Maestro Mangone ha espresso la sua gratitudine nei confronti del Comandante dei Vigili Urbani di Altavilla Silentina, Biagio Carrano, e del Sindaco Francesco Cembalo. Il pittore ha sottolineato l’importanza del lavoro della Polizia Municipale nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità locale. “È con profonda emozione che presento il mio ultimo lavoro, il ritratto del maestoso cavallo Pegaso, dedicato alla straordinaria Polizia Municipale di Altavilla Silentina. Quest’opera nasce dalla mia ammirazione per il loro impegno incrollabile nel garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Il cavallo Pegaso. Attraverso i pennelli e i colori, ho cercato di catturare non solo l’aspetto fisico, ma anche l’anima di questo magnifico animale, rappresentando così l’ardente spirito di servizio e la determinazione che lo contraddistinguono. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Comandante dei Vigili Urbani di Altavilla Silentina, Biagio Carrano, e al Sindaco Francesco Cembalo, per il loro costante sostegno e la dedizione al servizio pubblico. Quest’opera è un modesto tributo al loro lavoro instancabile, un modo per riconoscere il contributo fondamentale della Polizia Municipale nella creazione di una comunità sicura e solidale” -conclude Mangone-.

“Ad Alfonso va tutto il nostro ringraziamento – dice il sindaco Francesco Cembalo – La sua arte dà prestigio ad Altavilla e contribuisce a rendere i luoghi più belli ed accoglienti. Non sarà l’unica opera, però, che dedicherà alla casa comunale”.