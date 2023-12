ELCA premia la Turchia

Roma- Nella giornata del 5 dicembre, ELCA a Paysalia ha premiato il vincitore del “Green Award 2023” per il miglior progetto dei cortili scolastici verdi che è stato vinto dall’azienda turca Isik Landscape Global per il suo giardino verde presso la Medipol Universitesi Kavacik di Istanbul. Questo è il risultato della votazione online, effettuata dai membri del Comitato delle Imprese della European Landscape Contractors Association (ELCA), che ha determinato il vincitore di questo prestigioso premio.

Il presidente Yasin Otuzoglu si è congratulato con Baris Isik e Baray Isik, proprietari di Isik Landscape Global, per questo meraviglioso progetto e risultato. In questa competizione sono state presentate quattro candidature: il Ginnasio di Ismaning (Germania), la Scuola Internazionale Europea di Varsavia (Polonia), il Centro Scolastico CPI Terras de Maside di Maside (Spagna) e la T.C. Medipol Universitesi di Kavacik, Istanbul (Turkiye). La cerimonia è stata moderata da Egbert Roozen, Segretario Generale dell’ELCA.

“Il premio, che viene presentato ogni due anni mira a mettere in luce i progetti verdi, è un’iniziativa della European Landscape Contractors Association (ELCA) in collaborazione con l’associazione membro francese Unep (Union Nationale des Entreprises du Paysage) - dichiara Alberto Patruno Direttore Generale di ASSO.IMPRE.DI.A. - dove ad ogni edizione si cerca sempre più di rinforzare tra i diversi paesi delle Associazioni, aderenti ad ELCA, di confrontarci su progetti innovativi di cambiamento, gestione e manutenzione dei nostri paesaggi, per clienti privati o per realtà pubbliche”.

L’ELCA-Board ha scelto i cortili scolastici verdi come tema per questa edizione. Le aree verdi nelle scuole sono molto importanti per lo sviluppo dei bambini. La scienziata Jolanda Maas, esperta su questo argomento, ha spiegato durante la cerimonia (in un video preregistrato) i benefici dei cortili scolastici verdi. Ha dichiarato, che i bambini diventano più creativi, si sviluppano fisicamente meglio, sono più socievoli verso gli altri bambini e assorbiscono le lezioni meglio dopo aver giocato su un cortile verde.

“È stata la seconda volta che l’ELCA Green Award è stato presentato. La prima edizione è stata nel 2021 quando il premio è stato assegnato a un progetto nella categoria parchi pubblici. Il vincitore di questa edizione del premio è stata la società olandese Brouwers Groen per il loro Spoorpark-progetto a Tilburg. Oltre al Green Award, ELCA è anche promotore del Trend Award. Il premio sarà consegnato, in collaborazione con l’associazione tedesca BGL (der Bundesverband Garten-, Landschafts und Sportplatzbau e. V.), - dichiara Egbert Roozen, Segretario Generale dell’ELCA - alla fiera di Norimberga nel settembre 2024. Tema di questo premio saranno i giardini privati naturali e il paese candidato è l’Austria”.

Nella foto1: Baris Isik e Baray Isik di Isik Landscape Global (nel mezzo) vincitori dell’ELCA Green Award 2023 per i cortili verdi.