Avellino – Allestito l’albero di Natale presso il palazzo di Governo

Durante la mattinata di oggi 13 dicembre i Vigili del Fuoco di Avellino unitamente al personale dell’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino, hanno effettuato la consueta cerimonia di allestimento dell’albero di Natale presso il chiostro del palazzo di Governo della città. A questa iniziativa, fortemente voluta da sua Eccellenza il Prefetto Paola Spena, hanno partecipato circa una trentina di bambini di diverse scuole della città e della provincia. I bambini oltre ad ver avuto la possibilità di poter mettere le palline sull’albero insieme ai Vigili del Fuoco, si sono anche cimentati nel percorso di Pompieropoli. Una mattinata che ha visto i piccoli studenti Irpini essere felici per questa attività svolta, e il ringraziamento del Prefetto ha sancito per i Vigili del Fuoco ed il personale dell’Associazione di Avellino, la giusta ricompensa per la bella iniziativa.