7 concerti gratuiti e le riggiole della Natività

“La Musica incontra la Ceramica”. L’amministrazione comunale di Vietri sul Mare - città di musici e di ceramisti – guidata dal sindaco Giovanni De Simone, ripropone il format che lega per le festività natalizie i due rami artistici, che contraddistinguono le capacità dei vietresi: abilità nelle mani, di plasmare la creta, come di suonare uno strumento.

Queste sue peculiarità, forti al punto da diventare identitarie, sono messe in evidenza nel progetto “La Musica incontra la Ceramica” che, a partire da sabato 16 dicembre 2023 e fino a sabato 6 gennaio 2024, vedrà 7 appuntamenti musicali a tema natalizio, distribuiti nel territorio vietrese, ospitati dalle bellissime chiese che caratterizzano i diversi borghi cittadini, così da rendere il Natale motivo di attrazione anche verso i piccoli centri marini e collinari, che potranno così godere di feste all’insegna di musica e canti tradizionali come pure di ceramica dedicata alla Natività. Saranno infatti realizzate delle piastrelle di ceramica 40×40 che interpreteranno la Natività, vista da allievi della Scuola di ceramica vietrese in collaborazione con altrettanti tutor, maestri di ceramica, su impulso del Delegato alla Ceramica del comune, Daniele Benincasa. La direzione artistica del progetto è affidata al Maestro Luigi Avallone; la grafica, così come il coordinamento delle attività ceramiche, è a cura dell’architetto Daniela Giorgina Scalese.

Le riggiole raffiguranti la Natività saranno donate a tutte le chiese consacrate di Vietri sul Mare. I ceramisti che hanno partecipato al progetto sono: Pasquale Liguori, Lucio Ronca, Fabio Mosca, Francesco Raimondi, Salvatore Autuori, Anna Rita Cassetta, Tamara Rossetti, Enza D’Arienzo, Antonio D’Acunto, Benvenuto Apicella, Klàus, Giuseppe Bisogno, Tiziano Massimino, Roberta Pellegrino. Tutti i concerti avranno inizio alle 19.30. Ingresso gratuito.

IL PROGRAMMA

Sabato 16 dicembre Chiesa di SS. Pietro e Paolo Dragonea Concerto a cura di “Estate classica”

Martedì 19 dicembre Chiesa S. Francesco – Marina Concerto di Cristian Brucale

Giovedì 21 dicembre Chiesa di S. Giovanni Battista – Vietri capoluogo

Concerto a cura della Corale Polifonica “Angelicus” con l’intervento d Francesco Ronca, attore

Sabato 23 dicembre Chiesa Madonna delle Grazie – Raito Concerto a cura della Corale Polifonica “Angelicus”

Mercoledì 27 dicembre Chiesa Santa Margherita di Antiochia – Albori Concerto de “I Musicastoria”

Mercoledì 3 gennaio Chiesa S. Maria della Neve – Molina Concerto a cura di “Estate classica”

Sabato 6 gennaio Chiesa Madonna delle Grazie - Benincasa Concerto de “I Musicastoria”