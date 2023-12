Tra le 196 imprese più competitive in Italia

Nella prestigiosa sede della Borsa Italia a Palazzo Mezzanotte a Milano si è tenuto ieri 11 Dicembre il 53esimo evento del Premio Industria Felix giunto alla sua 4a edizione nazionale. Il Gruppo HCM COSMOPOL ha conseguito l’Alta Onorificenza di Bilancio distinguendosi per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Un premio all’Industria Felix, cioè a quella parte del sistema produttivo solvibile e finanziariamente sicuro. Sono state complessivamente 196 le aziende premiate, su un campione di 690 mila società di capitali italiane: le imprese più competitive selezionate in modo oggettivo tramite un algoritmo incontrovertibile che misura le performance di bilancio ed il rating finanziario. L’Alta Onorificenza di Bilancio, basata su rating Cerved, con il patrocinio di Confindustria in partnership con Il Sole 24 ore, ha confermato ancora una volta HCM COSMOPOL, già premiata negli scorsi anni, nella sua marcia di crescita sostenibile in ogni contesto di mercato, con risultati economici tanto lusinghieri quanto oggettivi. HCM COSMOPOL, secondo operatore sul territorio nazionale, è leader nel settore della sicurezza, presente in 19 regioni, con 11 Centrali Operative avanzate e certificate UNI-EN 50518, 35 sedi operative territoriali e 6.000 dipendenti. Con 300mln di ricavi, opera attraverso sei divisioni: Vigilanza Privata, Trasporto Valori e Cash Management, Servizi Fiduciari, Impianti di Sicurezza, Cleaning e Facility Management. Combinando l’impiego di risorse umane, di tecnologie ed ICT, offre una gamma integrata di soluzioni agli oltre 65.000 propri affezionati clienti; fra questi, la maggior parte delle grandi aziende che operano in Italia nei settori industriale, bancario, commerciale e pubblico.