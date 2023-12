Sabato 16 dicembre dalle ore 16:30 al Caffè dell’Orto

Si terrà sabato 16 dicembre, dalle ore 16:30 alle 21:30, al “Caffè dell’Orto – Fattoria sociale Orto di Casa Betania”, in via Marco da Benevento 10, Benevento, l’evento promotore per le attività laboratoriali di cultura Hip Hop che si svolgeranno nell’ambito del progetto “PFP – Progetti Formativi Personalizzati con Budget Educativi,”, finanziato da Impresa sociale “Con i Bambini”, per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa.

L’evento inizierà con la presentazione del progetto da parte di Angelo Moretti, Presidente della Rete di Economia Civile “Sale della Terra”, della responsabile dei progetti educativi Maria Francesca Ocone e della case manager Anna Eleonora Fuggi.

A seguire la presentazione dei corsi da parte dei responsabili di ogni laboratorio:

SHARK EMCEE, coach di Benevento Rap Lab, laboratorio di rap e cultura hip hop;

NAF MK (Domenico Tirino) NINAkANIN (Caterina Ceccarelli), coach del laboratorio di ꜱtreet art & writing;

GIOVANNI GIUAN PETRUZZELLI dell’HHF Hip Hopera Foundation APS sull’importanza della cultura Hip Hop nei processi educativi, formativi ed umani, per la socialità e l’aggregazione.

La giornata proseguirà con la proiezione dei documentari relativi al progetto, con un expo di opere di street art, frutto del laboratorio dello scorso anno, e con un workshop di stencil art a cura di NAF MK e NINAkANIN, con la possibilità di partecipare a un mini lab di stencil art aperto ai presenti.

Dalle ore 18:00 “OPEN MIC”, microfoni aperti per chiunque porti il suo beat su una pennetta usb entro le ore 16:00 e voglia cimentarsi con le proprie rime.

A seguire DJ SET con GIUAN (selezioni RAP | HIP HOP)