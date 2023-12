Istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del Governo per mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a destare preoccupazione

Il 12 dicembre ricorre la “Giornata dedicata agli scomparsi“, istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse per mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a destare preoccupazione, anche in considerazione dei riflessi che l’evento può avere sull’intero nucleo familiare e sulla comunità.

Secondo i dati nazionali forniti dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, le denunce di scomparsa registrano un trend in crescita, il cui andamento trova sostanziale e proporzionale riscontro con quello registrato nel territorio di questa provincia.

Nel primo semestre dell’anno in corso, su 13.031 denunce – di cui il 73,9% relativo alla fascia under 18, ivi compresi minori stranieri non accompagnati – i ritrovamenti sono stati poco meno del 50%; per la Campania, su 1.290 denunce i ritrovamenti sono stati 580; per la provincia di Benevento, invece, sono state registrate 97 denunce e i ritrovamenti sono stati 36 (Fonte https://commissari.gov.it/media/2438/xxix-report-primo-semestre-2023.pdf ).

In ambito provinciale, il coordinamento da parte della Prefettura delle attività di ricerca, in ottemperanza alle prescrizioni della l. 203/2012, è declinato nel “ Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse ” attraverso l’individuazione delle varie fasi nelle quali si articola l’iter volto all’attivazione del piano, nonché degli scenari di riferimento e delle componenti operative.

Particolare importanza assumono, in tale contesto, le fasi iniziali – denuncia tempestiva e dettagliata, diramazione della segnalazione da parte delle componenti operative, fase informativa e attivazione del piano di ricerca – che rappresentano il momento più delicato nella gestione dell’evento, ai fini della tempestività e del successo degli interventi, nonché per i profili attinenti alla eventuale commissione di reati.

Con riferimento all’importanza della tempestività dell’intervento e delle informazioni da fornire in fase di denuncia, si segnalano diverse iniziative del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, quali la brochure relativa all’allontanamento di persone con danno cognitivo e sulle modalità per agevolarne ricerca e ritrovamento (disponibile al link Download di: Brochure persone con danno cognitivo – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Benevento), nonché la campagna di sensibilizzazione “Quando qualcuno scompare ” #ilTempoèPrezioso (Edizione 2020 e la relativa brochure disponibile al link https://www.interno.gov.it/it/quando-qualcuno-scompare), che riassume in modo schematico le procedure e le buone pratiche da attivare nell’immediatezza dell’evento, al fine di ottenere i migliori risultati possibili in termini di efficienza e tempestività nelle ricerche.

In occasione di tale ricorrenza, il Prefetto di Benevento, quindi, ha voluto sensibilizzare, nuovamente, le Amministrazioni locali sull’importanza di promuovere, eventualmente d’intesa con le associazioni di volontariato coinvolte nelle attività di ricerca, ogni utile iniziativa per favorire una maggiore conoscenza del fenomeno e per tenere alta l’attenzione sulla difficile e delicatissima problematica sociale, quale utile spunto di riflessione per contribuire ad accrescere il livello di sensibilità e di consapevolezza delle comunità, soprattutto rispetto ai potenziali segnali che possono preludere ad un allontanamento.