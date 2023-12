Si terrà sino al 20 gennaio, l’inaugurazione sabato

Si è tenuta questa mattina presso lo show room di Pedicini Arredamenti a Benevento la conferenza stampa di presentazione della mostra d’arte moderna ‘Sottovoce’, che sarà inaugurata sabato 16 alle ore 18 e resterà aperta sino al 20 gennaio 2024. Al saluto istituzionale del sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha sottolineato l’importanza di tali manifestazioni per la città si sono aggiunti i commenti del curatore della mostra, degli organizzatori e dei partner presenti all’incontro.

“Sottovoce nasce con l’idea di creare uno spazio in cui artisti provenienti da diverse discipline possano condividere expertise e visioni. – Ha dichiarato Marco Amore, curatore della mostra – Questa edizione di ‘Sottovoce’ avrà come tema centrale l’intersezione tra poesia, arte contemporanea e design”.

“Non siamo nuovi a questo genere di eventi – ha sottolineato la padrona di casa Grazia Pedicini – in passato abbiamo ospitato altri eventi sia con l’arte anche con il teatro e con la musica. Però questo format ci sta piacendo particolarmente. Crediamo nella cultura e siamo contenti di dare il nostro contributo perché c’è un interesse crescente per questa mostra, anche al di fuori dell’ambito beneventano. Proseguiamo sul solco tracciato sperando di accrescere sempre più l’offerta artistica”.

“Il nostro è un progetto strategico di valorizzazione dell’arte moderna sul nostro territorio di nascita, dove viviamo quotidianamente. Quindi portare l’arte contemporanea qui a Benevento, in questa contesto era una sfida importante che abbiamo deciso di intraprendere e che vogliamo fortemente portare avanti” ha affermato Errico Formichella, rappresentante della Cooperativa sociale Altre Voci co-organizzatrice dell’evento.

“L’associazione lunGrabbe si interessa di spazi che si dedicano all’arte pure non essendo prettamente deputati all’arte. – ha affermato Domenico Mennillo – Seguiamo lavori teatrali non a teatro, installazioni artistiche non in musei. In questo caso c’è stata questa bellissima collaborazione con Marco Amore che c’ha coinvolto chiedendoci di individuare alcuni artisti del territorio regionale che potesse essere potessero dialogare con questa mostra”.

“Si tratta di un appuntamento di primo livello per quanto riguarda il mondo dell’arte – ha sottolineato Diodoro Tomaselli, presidente dell’Ordine degli Architetti di Benevento – sono qui proprio per evidenziare la vicinanza dell’Ordine a questa splendida iniziativa. Come architetti siamo vicini a questo tipo di iniziative e cercheremo di far sì che questa manifestazione abbia il successo che merita”.

“Marche Arte Viva è una associazione che stimola l’arte non solo per la regione Marche ma su tutto il territorio nazionale, collaborando recentemente anche con la biennale di Venezia. – Ha affermato Matteo Binci – Siamo vicini a questa iniziativa proprio per dare spazio a nuove generazioni di artisti e di una ricerca”

“La Galleria Mondoromulo di Castelvenere ha il grande piacere di essere partner di questa iniziativa che offre spazio e risalto a tanti artisti locali e non solo. –ha sottolineato Romualdo Garofano – Questi artisti riusciranno ad essere testimoni del proprio valore anche al fuori dal nostro dei nostri confini e noi saremo sicuramente orgogliosi delle loro produzioni artistiche”.

A distanza ma in collegamento erano altresì presenti gli altri partner Alessandro Canzian di Samuele Editore e Paolo Lagazzi dell’Accademia Mondiale della poesia di Verona

Al termine della conferenza, un brindisi inaugurale con i vini di Cantina Morone di Guardia Sanframondi.