Venerdi 1° dicembre è stato presentato ad Avellino il “Partito pensionati e lavoratori per l’Italia”. Questo movimento nasce in Irpinia e intende radicarsi in tutta la nazione.

Oggi riportiamo una dichiarazione del tesoriere, dott. Giulio Morrone: “Ho deciso di aderire a questo partito per poter essere tra le persone che hanno intenzione di creare un soggetto nuovo ma che abbia i piedi ben piantati per terra rispetto alle tematiche di attualità ed ai problemi da affrontare nella nostra nazione. Sono Architetto ed insegno in una scuola secondaria di primo grado di Avellino. Credo che i nostri giovani abbiano bisogno di maggiore attenzione soprattutto per il loro futuro e per le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro attraverso la cultura da condividere con passione. Per quanto riguarda i lavoratori ed i pensionati ci sono problemi da discutere ormai da anni e che altre aree politiche non hanno mai risolto. Occorre confrontarsi con politica, sindacati e mondo delle associazioni per poter trovare, insieme, le giuste soluzioni. Ecco un altro motivo per cui con piacere ho aderito a questo partito”.