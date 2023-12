Le fiamme che hanno avvolto interamente il veicolo sono state spente evitando che si propagassero alle vicine abitazioni

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 00’40 della notte appena trascorsa sono intervenuti nel comune di Montoro alla frazione San Pietro, in via Cesina per un incendio che ha riguardato un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto interamente il veicolo sono state spente evitando che si propagassero alle vicine abitazioni. Lievi danni si sono registrati alla facciata dell’edificio limitrofo, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto si sono portati i Carabinieri della locale Stazione i quali hanno effettuato i rilievi di propria competenza.