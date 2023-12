Le fiamme sono state spente e non si sono registrate persone coinvolte

Avellino - I vigili del fuoco di Avellino intorno alle ore 7:00 di oggi 7 dicembre sono intervenuti sulla SS 7 Bis, nei pressi della loro sede, per un incendio che ha visto coinvolto un autobus in transito. Le fiamme che hanno interessato la parte posteriore del veicolo sono state spente e non si sono registrate persone coinvolte perché l’autobus era vuoto.