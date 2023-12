Torna Il Villaggio di Babbo Natale” ed una novità “Le Favole della Domenica”

Grottaminarda – Junior Camp 2023 Winter Edition torna anche per questo Natale, promosso dal Comune di Grottaminarda, per rendere più divertenti le feste a tutti i bambini. All’interno del format un’iniziativa già sperimentata con successo, “Il Villaggio di Babbo Natale” ed una novità “Le Favole della Domenica” per alternare momenti più scatenati ad altri più riflessivi.

Tre gli appuntamenti per “Il Villaggio di Babbo Natale”: le tre domeniche di dicembre 10 – 17 e 24 ma mattutini e all’aperto e quindi ore 10:30 in Piazza XVI Marzo. Anche quest’anno si alternerà l’animazione tra Lucignolo (il 10 dicembre), La Carica dei 101 (17 dicembre) e Festopoli (il 24 dicembre).

Per quanto riguarda “Le Favole della Domenica” due appuntamenti, domenica 10 dicembre e domenica 17 dicembre ma il pomeriggio a partire dalle ore 17:00 presso la Sala Thomas Menino

I bambini saranno divisi in due gruppi per fasce d’età: 3-6 anni per questa domenica 10 dicembre e 6-8 anni per domenica 17, in modo da “personalizzare” i racconti in base ai diversi livelli d’interesse.

“Le Favole della Domenica” è un’iniziativa a cura dello scrittore o “inventore di storie” come lui preferisce definirsi, Giuseppe Del Giudice, con la collaborazione di Social LaB.

«Anche quest’anno abbiamo voluto dedicare delle giornate creative e divertenti ai bambini, per farli stare insieme, socializzare fare giochi ed attività ma anche per ascoltare e far lavorare la fantasia. – spiega l’Assessora all’Istruzione ed alle Politiche Giovanili, Marilisa Grillo – Junior Camp è possibile ancora una volta grazie ai fondi ministeriali “Finanziamento per favorire il benessere dei minorenni”, la partecipazione, infatti, è totalmente gratuita. Quindi invitiamo tutti i bambini a partecipare».