752,4 milioni di € per rafforzare l'Unione europea della salute

La Commissione europea ha adottato oggi il programma di lavoro “UE per la salute” per il 2024, che mira a realizzare le principali priorità della politica sanitaria dell’UE nel quadro dell’Unione europea della salute. Il bilancio di 752,4 milioni di € ne stimolerà lo sviluppo e fornirà finanziamenti per affrontare importanti questioni sanitarie in tutta l’UE. L’obiettivo è migliorare la preparazione dell’Unione alle crisi tramite l’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) e la capacità di affrontare sfide come quelle connesse alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Garantirà inoltre la diffusione di iniziative digitali chiave come lo spazio europeo dei dati sanitari (EHDS), volto in particolare a sfruttare i dati sanitari digitali per migliorare l’assistenza sanitaria dei pazienti in tutta l’UE.

Il bilancio 2024 contribuirà inoltre a rafforzare la resilienza dell’UE nei confronti delle minacce per la salute a carattere transfrontaliero e ad attuare la strategia farmaceutica per l’Europa e il piano europeo di lotta contro il cancro. Sosterrà inoltre le iniziative emergenti, con particolare attenzione alla salute mentale, alla salute mondiale e all’evoluzione dei medicinali.

Al fine di rafforzare l’importante ruolo svolto dalle organizzazioni civili nell’attuazione delle politiche sanitarie dell’UE, il programma “UE per la salute” continuerà a concedere nel 2024 sovvenzioni di funzionamento per 9 milioni di € e pubblicherà un invito a concludere accordi quadro di partenariato per il periodo 2025-2026.

L’adozione del programma di lavoro odierno fa seguito a un parere positivo degli Stati membri in occasione della riunione del comitato del programma “UE per la salute” del 28 novembre.

Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “L’adozione odierna del programma di lavoro ‘UE per la salute’ del 2024 segna un nuovo passo avanti verso un’Unione europea della salute ancora più forte e dimostra ancora una volta che la politica sanitaria è una priorità per questa Commissione. I finanziamenti nell’ambito di questo programma dell’UE per la salute, il più grande ad oggi, amplificano il nostro impegno a rafforzare la resilienza sanitaria, a portare avanti la strategia farmaceutica per l’Europa e ad attuare azioni nell’ambito del piano europeo di lotta contro il cancro per migliorare il trattamento, l’assistenza e la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. La società civile ha un ruolo cruciale da svolgere nel raggiungere i cittadini, e lo riconosciamo continuando a concedere sovvenzioni di funzionamento nel 2024 e pubblicando un invito a concludere accordi quadro di partenariato per il periodo 2025-2026. I finanziamenti promuoveranno inoltre sforzi fondamentali in materia di salute mentale e salute mondiale e progressi fondamentali in materia di sanità digitale. È segno del nostro impegno collettivo a favore di un’Unione più sana e resiliente.”

Maggiori informazioni sono disponibili nella scheda informativa online.